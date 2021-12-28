Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/12/2021
LEFKOŞA
Arasta Eczanesi
Şinasi Sokak, Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan Itimat Yanı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 229-11-12
Çeler Eczanesi
Hazar Sokak, N0:19 Sos Çocuk Köyü Yanı Kıbrıs Gazetesi Karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 225-75-05
Türkan Şentip Eczanesi
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Alpet Petrol Çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-93-40
GAZİMAĞUSA
Rana Yontar Eczanesi
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store Yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-19-19
Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin Istasyonu Yanı Baykal / Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Baykal
0 (392) 366-99-88
GİRNE
Asrın Ümit Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel Karşısı Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Karaoğlanoğlu
0 (533) 839-19-60
Nurçağ Eczanesi
Şht.dursun Özsaraç Sokak, No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-10-25
Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Caddesi, Öncel Çerkez Apt.dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası Çaprazı Papageno Ve Halk Bankası Yanı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-08-50
GÜZELYURT
Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Caddesi No:75/1 Güzelyurt
(Ziraat Bankası çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-45-18
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
Lefke-Gemikonağı
0 (392) 727-82-40
İSKELE
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi Yanı Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
İskele
0 (542) 855-00-15