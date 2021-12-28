Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2021)

LEFKOŞA

Arasta Eczanesi

Şinasi Sokak, Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan Itimat Yanı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 229-11-12

Çeler Eczanesi

Hazar Sokak, N0:19 Sos Çocuk Köyü Yanı Kıbrıs Gazetesi Karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 225-75-05

Türkan Şentip Eczanesi

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Alpet Petrol Çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-93-40

GAZİMAĞUSA

Rana Yontar Eczanesi

Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store Yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 366-19-19

Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin Istasyonu Yanı Baykal / Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Baykal

0 (392) 366-99-88

GİRNE

Asrın Ümit Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel Karşısı Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Karaoğlanoğlu

0 (533) 839-19-60

Nurçağ Eczanesi

Şht.dursun Özsaraç Sokak, No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-10-25

Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Caddesi, Öncel Çerkez Apt.dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası Çaprazı Papageno Ve Halk Bankası Yanı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-08-50

GÜZELYURT

Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Caddesi No:75/1 Güzelyurt
(Ziraat Bankası çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-45-18

LEFKE

İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

Lefke-Gemikonağı

0 (392) 727-82-40

İSKELE

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi Yanı Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

İskele

0 (542) 855-00-15

28/12/2021 08:35
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 28 Aralık 2021
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