Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
LADEN AKBATUR ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
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ORHAN BERKE ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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İLGEN ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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EMİR ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİRLİ ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
28.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele