Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

LADEN AKBATUR ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

***

ZEHRA ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

İLGEN ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

EMİR ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİRLİ ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

28.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

28/12/2022 11:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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