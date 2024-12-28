Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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LA PHARMA ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
GİRNE BÖLGESİ:
AYLAND ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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SOYERLER 1 ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 833 07 17
Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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SAKİNER ECZANESİ
28.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa