Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

*

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

*

LA PHARMA ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

GİRNE BÖLGESİ:

AYLAND ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

*

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

*

SOYERLER 1 ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 833 07 17

Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

*

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

*

SAKİNER ECZANESİ

28.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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