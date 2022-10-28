Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)
28/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
NECATİBEY ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
***
SEZER ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
***
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
***
AYDIN ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
***
TÖREN ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
***
SÜMER ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
28.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele