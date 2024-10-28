Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2024)
28/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
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NERGİS ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
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ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 11 55
Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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SHİMA ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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SAKARYA ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
28.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa28/10/2024 11:51