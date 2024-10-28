Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2024)

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28/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

***

NERGİS ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

***

ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 11 55

Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

***

SAKARYA ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

28.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

28/10/2024 11:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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