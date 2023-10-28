Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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KIZILBAŞ ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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SOYERLER ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KUDRET ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
28.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele