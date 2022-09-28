Nöbetçi Eczaneler (28 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (28 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 229 09 90

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

BARIŞ ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

ZEYNEP ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

28.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

28/09/2022 09:21
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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