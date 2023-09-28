Nöbetçi Eczaneler (28 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/09/2023
LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
BALIN ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
SHİMA ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
TURGAY PARALI ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE
DİLAN PUL ECZANESİ
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
İSKELE
SELİN ECZANESİ
28.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele