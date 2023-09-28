Nöbetçi Eczaneler (28 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (28 Eylül 2023)

LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

BALIN ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

DİLEK ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

SHİMA ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

TURGAY PARALI ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE

DİLAN PUL ECZANESİ

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

İSKELE

SELİN ECZANESİ

28.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

 

 

 

 

28/09/2023 08:27
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 28 EYLÜL 2023
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