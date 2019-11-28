Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2019)
Nöbetçi Eczaneler
28/11/2019
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LEFKOŞA
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922241210
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922271664
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
03922280909
GAZİMAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa
03923652492
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa
03923655518
GİRNE
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne
03928153496
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
03928213434
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
03927144640
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470