Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2019)

Nöbetçi Eczaneler

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28/11/2019

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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2019)

LEFKOŞA

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922241210

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922271664

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922280909

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923652492

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa

 03923655518

GİRNE

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne

 03928153496

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 03927144640

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

28/11/2019 09:37
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 28, Kasım, 2019)
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