Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2023)
28/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERTUNGA ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
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İMGE ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
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TUNA ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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MUCİZEM ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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SOYERLER ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girneİ
MAĞUSA BÖLGESİ:
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
28.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele