Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2023)

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28/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERTUNGA ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

***

İMGE ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

TUNA ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

MUCİZEM ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girneİ

MAĞUSA BÖLGESİ:

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

28.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

28/11/2023 09:09
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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