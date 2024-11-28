Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2024)

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28/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ATAER ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 85

Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa

***

İMGE ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

28.11.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

 

28/11/2024 08:19
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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