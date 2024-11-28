Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2024)
28/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ATAER ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 85
Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa
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İMGE ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
28.11.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
28/11/2024 08:19