Nöbetçi Eczaneler (28 Mart 2023)
KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/03/2023
LEFKOŞA
ARASTA ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
PAPATYAM ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE
EMİN ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MUCİZEM ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
GAZİMAĞUSA
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
28.03.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele