Nöbetçi Eczaneler (28 Mart 2023)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (28 Mart 2023)

LEFKOŞA

ARASTA ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

GÖNÜL ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

PAPATYAM ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

EMİNAĞA ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MUCİZEM ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

GAZİMAĞUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

ÖZGE KALE ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

28.03.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

 

28/03/2023 16:12
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 28 MART 2023,
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