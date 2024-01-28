Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2024)
28/01/2024
LEFKOŞA
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
MUCİZEM ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne2
ŞİFALI ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE
SELİN ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ
KARPAZIN ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 51 70
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
28.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz