Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2024)

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28/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2024)

LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

BİRGÜN ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

ÜLKER POZAN ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

MUCİZEM ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne2

ŞİFALI ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE

SELİN ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ

KARPAZIN ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 51 70

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

28.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

28/01/2024 09:42
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 28 OCAK 2024
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