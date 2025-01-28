Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2025)
28/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
HAZAL REİS ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ALENBAY ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 881 66 26
Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ERDEM SURURİ ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
28.01.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa