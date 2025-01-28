Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2025)

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28/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

HAZAL REİS ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

SONUÇ ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ALENBAY ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa

UMUT ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

ERDEM SURURİ ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

28.01.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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