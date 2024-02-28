Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
28/02/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

28.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

28/02/2024 08:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.