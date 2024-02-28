Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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SEVCAN ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
28.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele