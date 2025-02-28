Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2025)
28 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
28/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
YENİŞEHİR ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
YEŞİM ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ALENBAY ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
SHİMA ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele
KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
28.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz