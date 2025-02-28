Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2025)

28 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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28/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (28 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

YENİŞEHİR ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

YEŞİM ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ALENBAY ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

SHİMA ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

MEHMET ARTER ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

28.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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