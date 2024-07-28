Nöbetçi Eczaneler 28 Temmuz 2024
28/07/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
ABBASOĞLU ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ARASTA ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)
SEZER ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
POSTACIOĞLU ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
SOYERLER ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
VADİLİ ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
28.07.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele28/07/2024 09:29