Nöbetçi Eczaneler 28 Temmuz 2024

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28/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler 28 Temmuz 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ

ABBASOĞLU ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

ARASTA ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)

SEZER ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

GİRNE BÖLGESİ

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

POSTACIOĞLU ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

SOYERLER ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

ZEYNEP ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ

VADİLİ ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

28.07.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

28/07/2024 09:29
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler 28 Temmuz 2024
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