Nöbetçi Eczaneler-29 Ağustos 2021
29/08/2021
LEFKOŞA
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
GAZİMAĞUSA
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa
03923654969
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
ALT MESARYA
MEHMET HOCA ECZANESİ
Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2
0533 873 30 98
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
03927278 500