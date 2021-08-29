Nöbetçi Eczaneler-29 Ağustos 2021

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29/08/2021

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Nöbetçi Eczaneler-29 Ağustos 2021

LEFKOŞA

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

0392 224 04 15

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

03922279619

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922273700

GİRNE

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

03928151025

ÖMRÜM ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

03928222287

GAZİMAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

SÜMER ECZANESİ

258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

03923654969

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

03927143591

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı Mağusa

03923767006

ALT MESARYA

MEHMET HOCA ECZANESİ

Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2

0533 873 30 98

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

03927278 500

 

29/08/2021 09:44
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler-29 Ağustos 2021, haberıbrıs,
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