Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

***

PERVİN ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası C Dük. 12/C Küçük Kaymaklı

***

YEŞİM ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad.Eser Apt.B BLOK Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 21 50

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

***

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

29.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

29/08/2022 10:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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