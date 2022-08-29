Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
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PERVİN ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası C Dük. 12/C Küçük Kaymaklı
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YEŞİM ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad.Eser Apt.B BLOK Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 21 50
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
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BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
29.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele