Nöbetçi Eczaneler 29 Ağustos 2023

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29/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler 29 Ağustos 2023

Buğçe Bayram Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı, Döveç Apt. No:8 Pakduş Yolu üzeri Mağusa
» Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bölgesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaKaliland

0 (392) 365-25-25

Nilhan Soysal Eczanesi

Silahlı Kuvvetler Caddesi, Pertur Apt. No:29/A Gazimağusa
» The European Hotel (Sema) karşısı, Adaş Bebe yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-03-53

Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 870-19-46

Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-24-09

Mehmet Gaziköylü Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKarakum

0 (392) 816-01-23

Nilgün Eczanesi

Ecevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-38-47

Özbirtan Eczanesi

Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-22-24

Ulus Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-76-49

Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:81/C Ortaköy / Lefkoşa
» Lemar (Molto) yolu, Çin Pazarı (China Bazaar) karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 223-82-22

Hazal Reis Eczanesi

Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe No:3 yanı Surlariçi / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaSurlariçi

0 (392) 228-65-05

Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi No:11 Taşkınköy / Lefkoşa
» Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-59-47
29/08/2023 15:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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