Nöbetçi Eczaneler 29 Ağustos 2023
29/08/2023
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Buğçe Bayram EczanesiMustafa Kemal Bulvarı, Döveç Apt. No:8 Pakduş Yolu üzeri Mağusa
» Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bölgesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaKaliland
0 (392) 365-25-25
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Nilhan Soysal EczanesiSilahlı Kuvvetler Caddesi, Pertur Apt. No:29/A Gazimağusa
» The European Hotel (Sema) karşısı, Adaş Bebe yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-03-53
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Emin EczanesiKaraoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 870-19-46
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Güven EczanesiSalih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-24-09
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Mehmet Gaziköylü EczanesiUğur Mumcu Caddesi, Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKarakum
0 (392) 816-01-23
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Nilgün EczanesiEcevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-38-47
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Özbirtan EczanesiDr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-22-24
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Ulus EczanesiEcevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
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Cemile Fırıncıoğluları EczanesiŞehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:81/C Ortaköy / Lefkoşa
» Lemar (Molto) yolu, Çin Pazarı (China Bazaar) karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-82-22
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Hazal Reis EczanesiEski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe No:3 yanı Surlariçi / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaSurlariçi
0 (392) 228-65-05
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Zehra EczanesiŞehit Kemal Ünal Caddesi No:11 Taşkınköy / Lefkoşa
» Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-59-47