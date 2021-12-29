Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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29/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI) / Lefkoşa

 03922273924

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0548 845 88 47

ALİ ERSOY ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Rush Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı / Lefkoşa

 03923301277

GAZİMAĞUSA

ÖZGE KALE ECZANESİ

 China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa / Gazimağusa

 0392 366 88 66

BARIŞER ECZANESİ

 MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA / Gazimağusa

 03923656040

GİRNE

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Alsancak

 0542 855 31 14

SELİN ESER ECZANESİ

 Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı) / Girne

 03928150666

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne

 0392 822 41 42

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

 

 

29/12/2021 08:23
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 29 aralık 2021,
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