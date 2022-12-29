Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
29/12/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

CANEŞ ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

29.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 846 94 72

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

29/12/2022 09:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.