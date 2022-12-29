Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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CANEŞ ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
29.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 846 94 72
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele