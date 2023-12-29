Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2023)

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29/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İSMET ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KANDİL ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

GÜZER ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

29.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

29/12/2023 13:20
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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