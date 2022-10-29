Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)

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29/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

***

SAKARYA ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 16:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

29.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

29/10/2022 08:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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