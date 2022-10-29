Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)
29/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
***
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
***
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
***
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
***
EMİNAĞA ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
***
SAKARYA ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 16:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
29.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele