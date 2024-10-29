Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2024)

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29/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLAY KILÇIK ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 00 89

Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

GÖNYELİ ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Concorde Tower Hotel karşısı, Mr. Pound yolu üzeri, Yenikent, Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

29.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

29/10/2024 09:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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