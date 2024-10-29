Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2024)
29/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLAY KILÇIK ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 00 89
Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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GÖNYELİ ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Concorde Tower Hotel karşısı, Mr. Pound yolu üzeri, Yenikent, Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 21 22
Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
29.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy29/10/2024 09:13