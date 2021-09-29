Nöbetçi Eczaneler (29 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (29 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 03922255847

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 03922234604

***

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

 GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

 0392 815 70 75

***

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

***

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

 GAZİMAĞUSA:

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

 0392 365 68 20

GÜZELYURT:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt

 7142 457

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

29/09/2021 09:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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