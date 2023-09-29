Nöbetçi Eczaneler (29 Eylül 2023)

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29/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (29 Eylül 2023)

LEFKOŞA

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

FATMA AŞİNA ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

SONUÇ ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

ADAŞEHİR ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

SOYERLER 1 ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA

MEVA ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

REZAN ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

29.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

29/09/2023 08:38
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 29 EYLÜL 2023
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