Nöbetçi Eczaneler (29 Eylül 2023)
29/09/2023
LEFKOŞA
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
FATMA AŞİNA ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
SOYERLER 1 ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
REZAN ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
29.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele