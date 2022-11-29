Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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SELİN ESER ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
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TARABYA ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
29.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele