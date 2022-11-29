Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
29/11/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ZEHRA ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

TARABYA ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

29.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

29/11/2022 09:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.