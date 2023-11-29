Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2023)
29/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
İZEM ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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MALEK ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzd. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, Marmara Bölgesi, Lefkoşa
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SEV ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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BARIŞ ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
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ZEYNEP ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
29.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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