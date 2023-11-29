Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2023)

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29/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

İZEM ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

MALEK ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzd. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, Marmara Bölgesi, Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

BARIŞ ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

***

ZEYNEP ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

29.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

29/11/2023 09:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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