Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMRE ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

***

DİMAY KAĞCAN ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9. Yavuz Konnolu sok.Başkent Hastanesi yanı, Etik Hastanesi yolu Ortaköy, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

29.11.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

29/11/2024 09:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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