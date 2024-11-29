Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMRE ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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DİMAY KAĞCAN ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9. Yavuz Konnolu sok.Başkent Hastanesi yanı, Etik Hastanesi yolu Ortaköy, Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
29.11.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa29/11/2024 09:53