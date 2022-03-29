Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/03/2022

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Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2022)

LEFKOŞA:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 03922236750

 ***

DERYA ECZANESİ

 Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 61 98

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922254020

 GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

 0392 815 70 75

 ***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE NO:69 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ (MANOLYA HOTEL KARŞISI )

 05428760660

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 90 90

GAZİMAĞUSA:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

***

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa

 03923652989

 GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

 İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

29/03/2022 09:29
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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