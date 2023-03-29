Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

İSMET ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

PETEK ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

29.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

29/03/2023 10:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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