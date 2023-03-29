Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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İSMET ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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GÜVEN ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
EMİR ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
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PETEK ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
29.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele