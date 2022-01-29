Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2022)

KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi ...

ads ads ads ads
29/01/2022

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2022)

LEFKOŞA

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa

0548 845 88 47

SEROL ECZANESİ

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

03922272064

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Alpet Petrol çaprazı

03922239340

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

03928152585

PINAR KEKLİK ECZANESİ

ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK

0533 857 54 94

MAĞUSA

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

03923663846

RANA YONTAR ECZANESİ

Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı

03923661919

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili

0548 860 55 54

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya

0392 236 83 80

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

29/01/2022 15:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 29 ocak 2022,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.