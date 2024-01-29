Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2024)

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29/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

29.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

29/01/2024 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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