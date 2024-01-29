Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2024)
29/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
29.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele