Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2025)

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29/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

CEVHER ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent

GİRNE BÖLGESİ

AYLAND ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

POSTACIOĞLU ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

MEVA ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

İSKELE ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

29.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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