Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2025)
29/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
CEVHER ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent
GİRNE BÖLGESİ
AYLAND ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
POSTACIOĞLU ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
MEVA ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
İSKELE ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
29.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz