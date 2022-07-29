Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2022)
29/07/2022
LEFKOŞA
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 77
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
ÖREN ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
29.07.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele