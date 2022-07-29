Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2022)

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29/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 77

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

ÖREN ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

29.07.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

29/07/2022 09:23
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 29 TEMMUZ 2022,
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