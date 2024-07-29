Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2024)
29/07/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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LA PHARMA ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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TUNA ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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İLGEN ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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HALİL HAMZALAR ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
29.07.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele29/07/2024 09:02