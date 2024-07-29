Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2024)

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29/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler (29 Temmuz 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

LA PHARMA ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

***

TUNA ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

29.07.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

29/07/2024 09:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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