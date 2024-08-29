Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

İZEM ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

LA PHARMA ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

GİRNE BÖLGESİ:

DÜNYA ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

29.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

29/08/2024 11:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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