Nöbetçi Eczaneler (29 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
29/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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İZEM ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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LA PHARMA ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
GİRNE BÖLGESİ:
DÜNYA ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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VEZİROĞLU ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
29.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele29/08/2024 11:01