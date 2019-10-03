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Nöbetçi Eczaneler (3 Ekim 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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03/10/2019
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 3 Ekim 2019

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Nöbetçi Eczaneler (3 Ekim 2019)

LEFKOŞA:

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI KÜÇÜK KAYMAKLI

 2252818

***

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

 2239378

***

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 2287866

GİRNE:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

 8152069

 ***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne

 8161213

GAZİMAĞUSA:

RANA YONTAR ECZANESİ

 Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

 0392 366 19 19

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4

 3653868

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 7142316

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 7277646

03/10/2019 09:09

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TAGS: KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, 3 ekim
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