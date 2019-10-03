Nöbetçi Eczaneler (3 Ekim 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
03/10/2019
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 3 Ekim 2019
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LEFKOŞA:
PERVİN ECZANESİ
HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI KÜÇÜK KAYMAKLI
2252818
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YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
2239378
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YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
2287866
GİRNE:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
8152069
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne
8161213
GAZİMAĞUSA:
RANA YONTAR ECZANESİ
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
0392 366 19 19
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GÜLOĞLU ECZANESİ
M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4
3653868
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
7142316
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
7277646