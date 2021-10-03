Nöbetçi Eczaneler- 3 Ekim 2021

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03/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler- 3 Ekim 2021

DERYA ECZANESİ

Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

0392 227 61 98

GİZEM BEHLÜL ECZ

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

TÖRENAĞA ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

0932 2281008

GİRNE

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne

03928160123

RIZKI ECZANESİ

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

0392 815 34 96

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

0533 858 52 08

GAZİMAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

PETEK ECZANESİ

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

03923662928

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

03927141190

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100

ALT MESARYA

DÖRTYOL ECZANESİ

Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol

0542 851 64 34

03-10-2021

08.00 - 19.00

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

03/10/2021 09:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler- 3 Ekim 2021, haberkibris,
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