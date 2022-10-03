Nöbetçi Eczaneler (3 Ekim 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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03/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (3 Ekim 2022)

LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

BUSE KARŞILI ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

NERGİS ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 


 

 

 

03/10/2022 08:39
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc3 ekim 2022, kktc,
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