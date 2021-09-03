Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2021)
Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
03/09/2021
LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
03922275159
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa
03922276695
GAZİMAĞUSA
SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa
03923652989
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa
03923662928
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne / Girne
03928151447
YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZ ANESİ
Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne / Girne
05488653434
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
3301 720