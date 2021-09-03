Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2021)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

ads ads ads
03/09/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2021)

LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922275159

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa

 03922276695

GAZİMAĞUSA

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa

 03923652989

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa

 03923662928

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne / Girne

 03928151447

YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZ ANESİ

 Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne / Girne

 05488653434

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

03/09/2021 14:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 3 Eylül 2021, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.