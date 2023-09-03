Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2023)
03/09/2023
LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
MAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE
GÜRSOY ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
03.09.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele