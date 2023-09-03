Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2023)

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03/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (3 Eylül 2023)

LEFKOŞA

ALPDOĞAN ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

MAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

SÜMER ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE

GÜRSOY ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

03.09.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

 

 

03/09/2023 09:07
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 3EYLÜL 2023
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