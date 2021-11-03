Nöbetçi Eczaneler (3 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
03/11/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (3 Kasım 2021)

LEFKOŞA:

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

***

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa

 0548 845 88 47

GİRNE:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 03928152585

***

SHIMA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı.

 05488220272

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne

 0542 855 31 14

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa

 0392 365 51 26

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

 0392 365 38 68

GÜZELYURT:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt

 7142 457

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

03/11/2021 09:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.