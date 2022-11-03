Nöbetçi Eczaneler (3 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/11/2022
LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
YELİM ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖZENİR ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
03.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele