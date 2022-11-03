Nöbetçi Eczaneler (3 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (3 Kasım 2022)

LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

YELİM ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

ÖZENİR ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

03.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

 

 

 

 

 

03/11/2022 15:34
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 3 kasım 2022,
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