Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/02/2021
LEFKOŞA:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
***
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
***
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
GİRNE:
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
***
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ
05428760660
GAZİMAĞUSA:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
***
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
03923662928
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12