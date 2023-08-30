Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2023)
30/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
***
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
***
ORHAN BERKE ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
İLGEN ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
***
SHİMA ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
***
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
30.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele