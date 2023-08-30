Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2023)

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30/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

İLGEN ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

30.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

30/08/2023 08:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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