Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ORTAKÖY ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
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SEVCAN ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 18:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
30.08.2024 (Cuma)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele30/08/2024 09:02