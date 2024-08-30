Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ORTAKÖY ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

**

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 18:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

30.08.2024 (Cuma)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

30/08/2024 09:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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