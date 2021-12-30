Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi ...
30/12/2021
LEFKOŞA
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa
03922272064
GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa
03922236630
FATMA AŞİNA ECZANESİ
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa / Lefkoşa
05338832296
GAZİMAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
03923669555
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa
03923655594
GİRNE
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne
03928245606
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Lapta
0392 821 34 34
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne / Girne
0392 815 90 90
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
0392 714 46 40
LEFKE
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
0392 714 46 40
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54