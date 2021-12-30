Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi ...

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30/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa

 03922272064

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa

 03922236630

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 05338832296

GAZİMAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

 03923669555

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa

 03923655594

GİRNE

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne

 03928245606

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Lapta

 0392 821 34 34

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0392 815 90 90

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 0392 714 46 40

LEFKE

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 0392 714 46 40

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

 

 

30/12/2021 08:35
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 30 aralık 2021,
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