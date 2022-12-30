Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

KKTC Genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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30/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

GÖNYELİ ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

YENİŞEHİR ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

GAZİMAĞUSA

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

30.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 846 94 72

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

 

30/12/2022 08:51
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 30 aralık 2022,
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